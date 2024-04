Beachvolleyball: Stadion für über 4.000 Fans am Wiener Heumarkt

Tausende Zuschauer werden im Stadion des heurigen Elite16-Turniers in Wien Platz haben. Die Beachvolleyballer duellieren sich aber nicht nur am Heumarkt.

Nur wenige Orte weltweit erleben ein Elite16-Turnier im Beachvolleyball. Im Sommer ist es am Wiener Heumarkt, wo 2022 noch der Nations Cup über die Bühne ging, so weit. Heuer sieht der Veranstaltungsort jedoch anders aus.

Mehr Plätze

Die erste Elite16-Ausgabe dieses Jahres in Doha (Katar) ging bei den Männern an Stefan Boermans/Yorick de Groot, die das Turnier vor den Europameistern Jonatan Hellvig/David Ahman und den Olympiasiegern Anders Mol/Christian Sorum abschlossen. Bei den Frauen hatten Carolina Solberg/Barbara Seixas die Nase vorn und ließen Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson sowie die Weltmeisterinnen Sara Hughes/Kelly Cheng hinter sich. Weiter geht es am 17. April in Tepic (Mexico).