Beach-Volleyball-EM 2021 findet auf der Wiener Donauinsel statt

Die Wiener Donauinsel wird im August 2021 wieder zum Schauplatz von Beachvolleyball der Spitzenklasse. Von 11. bis 15. August - unmittelbar nach den Olympischen Spielen in Tokyo - finden dort die Europameisterschaften statt.

Wieder Volleyball auf der Donauinsel

2017 war die Donauinsel bereits Gastgeber der Beach-WM, 2018 und 2019 gingen dann World-Tour-Turniere am Wiener "Strand" über die Bühne. "Die Tradition der internationalen Beachvolleyball-Spitzenevents in Österreich geht weiter", freute sich ÖVV-Präsident Gernot Leitner. "Wir freuen uns unheimlich, dass uns dieser Coup gelungen ist", sagte Jagerhofer in einer Aussendung. Der Event-Routinier bedankte sich auch beim Sportministerium, dem Land Wien und den Sponsoren: "Ohne ihre Unterstützung wäre eine EM in Wien nicht durchführbar."