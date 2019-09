Baustellenbeginn Linke Wienzeile: Wenig Probleme im Frühverkehr

Seit Sonntagnacht ist der Abschnitt ab dem Getreidemarkt auf der Linken Wienzeile wegen der Baustelle ein Nadelöhr. Der befürchtete Megastau ist aber zumindest vorerst ausgeblieben

Linke Wienzeile: Abschnitt nur einspurig

Montagfrüh war der Abschnitt Getreidemarkt bis Schleifmühlbrücke nur noch einspurig befahrbar. Verstopft war die Linke Wienzeile allerdings trotzdem nicht. "Der Verkehr kann fließen", zog Markus Raab, Leiter der MA 46 (Verkehrsorganisation), am Vormittag im APA-Gespräch eine erste Bilanz. Das liege einerseits an der Unterstützung der Polizei, die eigene Beamte an neuralgischen Kreuzungen postiert habe, damit es nicht zu Verstellungen bei Ampel-Rotphasen komme. Andererseits habe man auch Verkehrsmaßnahmen im Umfeld gesetzt. So könnten Autofahrer während der Baustellenzeit von der Eschenbachgasse kommend direkt in die Gumpendorfer Straße einfahren und so vom Zentrum direkt zum Gürtel gelangen. Raabs Bitte an die Autofahrer lautete trotzdem: Den Baustellenbereich großräumig umfahren.