Bauarbeiten auf Linker Wienzeile: Volkspartei Wien startete Stauaktion

Ab dem 2. September wird auf der Linken Wienzeile ein neuer Radweg gebaut. Aufgrund dessen wird es zu Staus und Verzögerungen kommen. Die Volkspartei Wien kritisiert das gesamte Vorhaben sowie der "dilettantischen und unprofessionellen" Umsetzung.

Stadtrat Markus Wölbitsch äußerte sich zur aktuellen Situation auf der Linken Wienzeile:" Rot-grüne Verkehrspolitik bedeutet Verkehrschaos und Stillstand in der Stadt. Er bezeichnet die Umsetzung des Radwegprojekts als "dilettantisch und unprofessionell".

Kritik der Volkspartei Wien am Bauvorhaben

"Anstatt die Sommermonate zu nützen, startet Rot-Grün die Großbaustelle und Mega-Staufalle pünktlich zu Schulbeginn. Das ist mutwillige Schikane. Durch die Spurverengung auf dieser Hauptverkehrsader ist das Verkehrschaos vorprogrammiert", so Verkehrssprecher Manfred Juraczka.

Es mangelt an möglichen Ausweichrouten nahe der Linken Wienzeile

"Das Baustellen- und Staumanagement der Stadt muss endlich professionell koordiniert werden", so Juraczka. Laut der Volkspartei Wien mangelt es an möglichen Ausweichrouten sowie einer Verdichtung des öffentlichen Verkehrs in die Außenbezirke.