Baustelle Neubaugasse: Schani-Gärten nun auch unter der Woche

Mit dem Ende der täglichen Bauarbeiten geben die Bauarbeiter der Wiener Linien mit einer eigenen "Feierabend"-Fahne den Lokalbesitzern das freudige Startsignal für den abendlichen Handels- und Schanigartenbetrieb.

Die U-Bahn-Station Neubaugasse wird zu einem wichtigen und Umsteigeknoten. Zeitgleich ist der U-Bahn-Ausbau ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt und bringt Lebensqualität in die urbanen Wiener Grätzel. Dazu tragen der vielfältige lokale Handel als auch die Gastronomiebetriebe und Schanigärten bei, die im Sommer zum gemütlichen Beisammensein einladen. Das ist ab sofort auch während der Bauarbeiten möglich.

Schanigärten nicht nur am Wochenende

Durch die Baustellenplanung können die Schanigärten anstatt bisher nur an den Wochenenden nun an allen Abenden der Woche für ihre Gäste eingerichtet werden. So bekommt der lokale Handel die Möglichkeit, seine Waren sichtbar zu platzieren und für den Abendeinkauf zu werben.