Baustelle: Frömmlgasse in Wien-Floridsdorf wird zur Einbahn

Aufgrund von Zeitschäden wird die Fahrbahn der Frömmlgasse von Stryeckgasse bis und in Fahrtrichtung Prager Straße in Wien-Floridsdorf saniert.

Auf Baudauer wird die Frömmlgasse von Prager Straße bis und in Fahrtrichtung Stryeckgase als provisorische Einbahn geführt. Der Autobus der Linie 34 A in Richtung Prager Straße wird über die Stryeckgasse umgeleitet und die Haltestelle der Linie 34 A "Am Spitz" in Fahrtrichtung Prager Straße wird in die Stryeckgasse vor Hausnummer 14 verlegt.