Baustart für Sozial- und Gesundheitszentrum CAPE 10 in Wien-Favoriten

Im Sonnwendviertel am Wiener Hauptbahnhof startete mit der Grundsteinlegung am Dienstag symbolisch der Bau des Sozial- und Gesundheitszentrums "CAPE 10 - Haus der Zukunft und sozialen Innovation". Ende 2020 soll der Bau abgeschlossen und ab Jänner 2021 das Gebäude bezugsfähig sein.

„Der Einsatz und das Engagement für jene Menschen, die unsere Unterstützung benötigen, sind ein wesentliches Fundament einer solidarischen und menschlichen Gesellschaft. Als Wiener Bürgermeister bin ich sehr stolz darauf, dass mit CAPE 10 eine soziale Innovation und ein beispielgebendes Sozialprojekt in einem der größten Stadtentwicklungsgebiete unserer Stadt realisiert wird. Ein einmaliges Projekt, das einen weiteren wichtigen Beitrag in der vielfältigen Palette an Angeboten und Initiativen in unserer Stadt darstellt“, so Bürgermeister Michael Ludwig in seiner Rede.