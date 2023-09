Bauordnungsnovelle: Abriss von Wiener Altbauten wird erschwert

Strengere Regeln für den Erhalt von schützenswürdigen Altbauten verordnet die Stadt Wien.

Betroffen sind Häuser, die vor 1945 errichtet wurden. Künftig wird es für Eigentümer nicht mehr so einfach sein, einen Abbruch in die Wege zu leiten, weil die Erhaltung wirtschaftlich unzumutbar ist. Die Regelung ist Teil einer Bauordnungsnovelle, die noch heuer in Kraft treten soll, wie Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal und NEOS-Planungssprecherin Selma Arapovic am Donnerstag berichteten.