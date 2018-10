Bauarbeiter stürzte in Wien-Landstraße zwölf Meter ab: Tot

Am Donnerstag stürzte ein Bauarbeiter in Wien zwölf Meter ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Auf einer Baustelle in der Adamsgasse in Wien-Landstraße ereignete sich am 11. Oktober gegen 12.40 Uhr ein Arbeitsunfall bei dem ein 41-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall als er auf den Unfall aufmerksam wurde.