Bauarbeiter stürzte in Wien-Josefstadt ab

Wegen der Rettung eines abgestürzten Bauarbeiters in der Lerchenfelder Straße musste der Einsatzbereich am Freitagvormittag für den Verkehr gesperrt werden.

Schwere Verletzungen zog sich ein 41-jähriger Bauarbeiter am 12. Juli kurz vor 08-.00 Uhr auf einer Baustelle am Dach eines fünfgeschossigen Hauses in der Lerchenfelder Straße in Wien-Josefstadt zu.