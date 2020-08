Bauarbeiten vor U6-Station Gumpendorfer Straße: 57A-Haltestelle wird verlegt

Ab Montag wird der Vorplatz bei der U-Bahnstation Gumpendorfer Straße attraktiviert. Im Zuge der Bauarbeiten wird die Bushaltestelle des 57A in Fahrtrichtung stadtauswärts temporär verlegt.

Am Montag, dem 17. August 2020, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau zur Attraktivierung des Straßenraumes mit Bauarbeiten am äußeren Mariahilfer Gürtel vor der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße im 15. Bezirk. Der Vorplatz wird mit hellen Betonsteinen gepflastert. Zudem wird eine Baumscheibe errichtet.

Wien-Rudolfsheim: Bauarbeiten am Äußeren Mariahilfer Gürtel

Die Arbeiten erfolgen bei Sperre des Gehsteiges. Um einen Ersatzgehsteig errichten zu können, wird auf Baudauer die Autobushaltestelle "Gumpendorfer Straße" der Linie 57 A in Fahrtrichtung stadtauswärts (in der Verbindungsfahrbahn innerer Mariahilfer Gürtel zum äußeren Mariahilfer Gürtel) in die Gumpendorfer Straße vor Höhe Hausnummer 144 verlegt. Zudem kommt es temporär - jedoch nur außerhalb der Früh- und Abendverkehrsspitze (zwischen 9 Uhr und 15 Uhr) - zu einer Sperre des Linksabbiegefahrstreifens am äußeren Mariahilfer Gürtel auf die Verbindungsfahrbahn) in Fahrtrichtung stadteinwärts. Das Linksabbiegen ist jederzeit möglich. Geplantes Bauende ist der 4. September.