Bauarbeiten: Lückenschluss im Radverkehrsnetz in Wien-Währing

Ab 15. Juli wird mit der Errichtung eines baulichen Ein-Richtungs-Radweges in Wien-Währing begonnen. Dieser verläuft in der Gersthofer Straße von der Währinger Straße bis zur Czartoryskigasse (bergauf). Die bestehende Busspur in Fahrtrichtung Währinger Straße (bergab) wird von den Radfahrenden mitgenutzt. Nun wird eine weitere Lücke im Wiener Radverkehrsnetz geschlossen.