Bauarbeiten in Wien-Währing bei Semperstraße starten am 25. Juli 2023

Am 25. Juli 2023 beginnt die Stadt Wien die Straßenbauarbeiten in der Sternwartestraße/Semperstraße. ©APA/GEORG HOCHMUTH (Sujet)

Am 25. Juli 2023 starten die Bauarbeiten in der Sternwartestraße/Semperstraße in Wien-Währing.

Am Dienstag, dem 25. Juli 2023, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit der Errichtung von Gehsteigvorziehungen zur Reduzierung der Querungslängen für Fußgänger*innen und zur Verbesserung der Sichtbeziehungen im Kreuzungsbereich Sternwartestraße/Semperstraße im 18. Bezirk.

Bauarbeiten in Wien-Währing bei Semperstraße starten am 25. Juli

Die Arbeiten finden tagsüber unter Aufrechterhaltung einer Fahrbahnbreite von 3,50 Meter pro Fahrtrichtung im Baubereich der Sternwartestraße statt. Auf Baudauer wird die Semperstraße an den Einmündungen in die Sternwartestraße als Sackgasse, bei gleichzeitiger gleichzeitiger Aufhebung der Einbahn zwischen Anastasius-Grün-Gasse und Sternwartestraße, sowie Michaelerstraße und Sternwartestraße geführt. Der öffentliche Verkehr sowie der Fußverkehr bleiben aufrecht.

25. Juli 2023 Geplantes Bauende: 31. August 2023

31. August 2023 Örtlichkeit der Baustelle: 18., Kreuzungsbereich Sternwartestraße/Semperstraße