Bauarbeiten in Wien: Neuer Radweg für die Donaustadt

Im 22. Bezirk wird ab 2. Juli ein weiterer Lückenschluss im Hauptradverkehrsnetz vollzogen. Dafür kommt es zu Bauarbeiten in der Neuhaufenstraße.

Am Dienstag, dem 2. Juli 2019, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau in der Neuhaufenstraße mit der Errichtung eines baulich getrennten Radweges zwischen Gotramgasse und Donaustadtstraße.

Während der Bauarbeiten steht - für voraussichtlich vier Wochen - in der Neuhaufenstraße in Fahrtrichtung Donaustadtstraße ein Fahrstreifen für den Fahrzeugverkehr zur Verfügung. Geplantes Bauende ist der am 31. August.