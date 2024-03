Bauarbeiten in der Hütteldorfer Straße in Wien 15: Sperre und Umleitung

Am Dienstag, dem 19. März, starten in der Hütteldorfer Straße in Wien-Rudolfsheim Instandsetzungsarbeiten der Fahrbahnin. Es kommt zu Sperren.

Die Bauarbeiten finden nach Aufgrabungen von Einbautendienststellen im Bereich von der Sturzgasse bis zum Kreuzungsplateau mit der Johnstraße auf der stadteinwärtigen Seite statt.

Sturzgasse wird zur Sackgasse und Sperre wegen Nachtbaustelle

Die Arbeiten am Kreuzungsplateau Hütteldorfer Straße/Sturzgasse beginnen am 19. März. Die Sturzgasse wird ab diesem Zeitpunkt für die Dauer einer Woche im Abschnitt von Meiselstraße bis Hütteldorfer Straße als Sackgasse geführt.

Die Arbeiten in der Hütteldorfer Straße zwischen Sturzgasse und Johnstraße erfolgen vom 25. März bis zum 29. März jeweils nachts zwischen 20:00 Uhr abends und 05:00 Uhr in der Früh. Zu dieser Zeit sind die beiden Fahrstreifen in Richtung stadteinwärts gesperrt.

Während der Bautätigkeit wird der Fahrzeugverkehr über die Gleise der Wiener Linien geleitet. Außerhalb der Bautätigkeiten wird der Geradeaus-Fahrstreifen zum Geradeaus- und Rechts-Abbiegestreifen, der Rechts-Abbiegestreifen bleibt gesperrt.

Umleitung für Autofahrer eingerichtet

Die Arbeiten am Kreuzungsplateau Hütteldorfer Straße/Johnstraße erfolgen am Wochenende jeweils nachts zwischen 21:00 Uhr abends und 05:00 Uhr in der Früh. Während der Bautätigkeit ist der Gehsteig in der Hütteldorfer Straße auf Höhe der Hausnummern 83 bis 87 gesperrt.

Der Rechts-Abbiegestreifen in der Hütteldorfer Straße in Richtung Schönbrunn ist während der Arbeiten gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wird über Nobilegasse, Meiselstraße und Johnstraße umgeleitet. Der Links-Abbiegestreifen in der Johnstraße in Richtung stadtauswärts ist während der Bautätigkeiten ebenfalls gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Oeverseestraße, Akkonplatz und Schanzstraße. Geplantes Bauende ist der 8. April.