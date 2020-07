Bauarbeiten in Abschnitt der Hütteldorfer Straße

Aufgrund von Zeitschäden kommt es ab Dienstag zu Bauarbeiten in der Hütteldorfer Straße. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Huglgasse bis Wurmsergasse.

Am 14. Juli beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden mit Fahrbahninstandsetzungsarbeiten in der Hütteldorfer Straße von Huglgasse bis Wurmsergasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Gemeinsam mit den Wiener Linien wird die Konstruktion im Gleisbereich erneuert.