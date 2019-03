Bauarbeiten im 10. Bezirk: Raxstraße und Quellenstraße betroffen

Am Montag und am Dienstag starten gleich zwei Straßenbauarbeiten in Wien-Favoriten. Davon betroffen sind die Raxstraße und die Quellenstraße.

Am 1. April startet die MA 28 mit Bauarbeiten in der Raxstraße. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Windtenstraße und Triester Straße. Die Bauarbeiten tragen zur Beschleunigung und Attraktivierung der Autobuslinie 15A bei. Bis 1. Juli erfolgen die Baurabeiten. In dieser Zeit ist die Nebenfahrbahn auf Seite der geraden Hausnummern gesperrt. Einschränkungen auf den Hauptfahrbahnen sind vorerst nicht vorgesehen.

Wien-Favoriten: Baurbeiten in der Quellenstraße Am 2. April startet die MA 28 schließlich auch mit der Errichtung von Doppelhaltestellen für die Straßenbahnlinien 6 und 11 in der Quellenstraße zwischen Absberggasse und Laimäckergasse in Wien-Favoriten. Auf Baudauer wird die Quellenstraße zwischen Absberggasse und Laimäckergasse in Fahrtrichtung Reumannplatz gesperrt, ebenso ist das Abbiegen von der Absbergasse in die Quellenstraße auf Baudauer nicht möglich. Geplantes Bauende ist am 31. Mai.