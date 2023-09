Bauarbeiten bei Wiener Westausfahrt: Vorsicht Staus im September möglich

Nach dem Start der Bauarbeiten bei der Wiener Westausfahrt am 11. Juli 2023 kann eine positive Bilanz gezogen werden. Durch den Schulstart im September kann es im Herbst jedoch zu Verzögerungen und Staus kommen.

Die Bauarbeiten an den Tragwerken zwischen Hütteldorfer Brücke und der Stützmauer Grünauerbach vor Auhof verlaufen zügig und planmäßig, die Umleitungsstrecke über den 13. Bezirk funktioniert reibungslos. Das Naherholungsgebiet Wienfluss mit dem Wienflussweg ist im Abschnitt der Bauarbeiten weiter zugänglich.

Bauarbeiten bei Wiener Westausfahrt: Vorsicht Staus

Die verkehrsmäßig ruhigeren Sommerwochen waren ein guter Testlauf für die Zeit ab Anfang September, in der wieder mehr Verkehrsteilnehmende vor allem morgens und abends unterwegs sind.

"Rund um den Schulbeginn wird nochmals ein wenig mehr Geduld erforderlich sein, weil nach Ferienende das Verkehrsaufkommen wieder ansteigt. Die Erfahrung zeigt aber, dass viele Verkehrsteilnehmende sich gut auf die geänderte Lage einstellen und Wege umorganisieren können. Wenn es möglich ist, empfehlen wir, Fahrten in den Verkehrsspitzenzeiten zu vermeiden und etwas mehr Fahrzeit einzuplanen oder auch öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen”, so Christian Zant.

Umleitungsstrecke für herausfordernde Baustelle in Wien

Einer der wichtigsten Aspekte dieser herausfordernden Baustelle ist das Verkehrsmanagement. Die Umleitungsstrecke für die Westausfahrt führt über Wien-Hietzing. Diese Lösung wurde in enger Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien und den Bezirken Hietzing und Penzing entsprechend langfristig vorbereitet.

Die Bauarbeiten bei der Wiener Westausfahrt im Detail

Seit 11. Juli 2023 wurden bereits zahlreiche wichtige Arbeitsschritte erledigt. So wurden der Fahrbahnbelag vollständig abgetragen sowie die Brückenausrüstung und die Leitplanken entfernt. Außerdem wurde die Baugrube für die Filterbecken bei der Stützmauer Grünauerbach ausgehoben, in denen später die Brückenwässer geklärt werden. Aktuell finden Schneidarbeiten an der Kragplatte und den Randbalken statt. Darüber hinaus hat das Abziehen der Abdichtung begonnen, ebenso wie das Abtragen des schadhaften Betons mittels Hochstdruckwasserstrahl-Technik (HDW).