Bauarbeiten bei Siemensstraße: Neuer Geh- und Radweg in Wien-Floridsdorf

Ab Dienstag, 2. Oktober kommt es Wien-Floridsdorf zu umfangreichen Bauarbeiten. Geplant ist ein neuer Geh- und Radweg im Bereich der Siemensstraße und der Josef-Brazdovics-Straße sowie Fahrbahnsanierungen.

Die MA 28, Straßenverwaltung und Straßenbau, startet am Dienstag, den 2. Oktober in Wien-Floridsdorf mit diversen Bauarbeiten. Geplant sind ein Geh- und Radweg in der Josef-Brazdovics-Straße von der Leopoldauer Straße bis zur Siemensstraße und in der Siemensstraße von der Heinrich-von-Buol-Gasse bis zur Josef-Brazdovic Straße/Richard-Neutra Gasse in Wien-Floridsdorf. Aufgrund von Zeitschäden werden außerdem die Fahrbahnen in diesem Bereich saniert.

Neuer Radweg in Wien-Floridsdorf Bei dem Hauptradverkehrsnetz soll eine Lücke geschlossen werden. Konkret wird in der Siemensstraße an den bestehenden Radweg zwischen der Heinrich-von-Buol-Gasse und der Richard-Neutra-Gasse angeschlossen. In der Josef-Brazdovics-Straße von der Siemensstraße bis zur Leopoldauerstraße wird in Fahrtrichtung Leopoldauer Straße ein 2,5 Meter breiter, baulich getrennter zwei-Richtungs-Radweg entstehen. Ebenfalls in diesem Bereich wird ein zwei Meter breiter Gehsteig errichtet. Aufgrund der Zeitschäden wird zusätzlich die Fahrbahn saniert.

Während der Bauarbeiten wird die Josef-Brazdovics-Straße von der Leopoldauer Straße bis zur Siemensstraße in Fahrtrichtung Siemensstraße zur provisorischen Einbahn umfunktioniert. Die Umleitung führt über die Heinrich-von-Buol-Gasse über die Leopoldauer Straße über die Josef-Brazdovics-Straße schließlich zur Siemensstraße.

Öffentliche Verkehrsmittel sind von den Bauarbeiten ebenfalls betroffen. Die Haltestelle Siemensstraße/Heinrich-von-Buol-Gasse der Autobuslinien 28A und 31A wird während der Bauarbeiten in die Heinrich-von-Buol-Gasse vor Höhe der Hausnummer 9 verlegt.

Alles auf einen Blick Die Bauarbeiten starten am 2. Oktober, geplantes Ende ist am 10. Dezember. Die Bauarbeiten finden in Wien-Floridsdorf in der Josef-Brazdovics-Straße von der Leopoldauer Straße bis Siemensstraße und in der Siemensstraße von Heinrich-von-Buol-Gasse bis Josef-Brazdovic-Straße/Richard-Neutra-Gasse statt.

>>> Alles über die Stadtentwicklung in Wien erfahrt ihr hier.