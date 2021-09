Bauarbeiten auf Wagramer Straße in Wien-Donaustadt starten nächste Woche

Am 7. September geht es mit Bauarbeiten auf der Wagramer Straße (Bereich Schrickgasse) in Wien-Donaustadt los.

Im Anschluss an Ausgrabungen durch die Wiener Netzte fällt am 7. September der Startschuss für die Instandsetzung von Betonfeldern auf der Wagramer Straße (Bereich der Schrickgasse, Fahrtrichtung stadtauswärts) in Wien-Donaustadt. Das geht aus einer Presseaussendung der Stadt Wien hervor. Die Arbeiten gehen demnach untertags über die Bühne, eine Spur wird befahrbar sein. Es kommt zur "Aufrechterhaltung aller Fahrrelationen", so die Aussendung. Als geplantes Bauende wird der 17. September angeführt.