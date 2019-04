Bauarbeiten auf Erdberger Lände in Wien: Fahrstreifen gesperrt

Ab Dienstag wird die Erdberger Lände im Bezirk Wien-Landstraße saniert. Während der Bauarbeiten wird ein Fahrstreifen für den Kfz-Verkehr freigehalten.

Nach diversen Aufgrabungen und aufgrund von Zeitschäden müssen Fahrbahn, Gehsteig und Radweg der Erdberger Lände von Lechnerstraße bis Ludwig-Koeßler-Platz im 3. Bezirk wieder instand gesetzt werden. Am Dienstag, dem 9. April 2019, beginnt die MA 28 (Straßenverwaltung und Straßenbau) mit den verkehrswirksamen Bauarbeiten.

Die Arbeiten am Kreuzungsplateau Ludwig-Koeßler-Platz/Stadionbrücke/Schlachthausgasse finden zwischen 15. und 19. April, ausschließlich nachts zwischen 20.00 Uhr Abend und 05.00 Uhr Früh, statt – im Bereich Schlachthausgasse bzw. Stadionbrücke stehen während dieser Nachtarbeiten in Fahrtrichtung stadteinwärts zwei Fahrstreifen und in Fahrtrichtung stadtauswärts ein Fahrstreifen für den Kfz-Verkehr zur Verfügung. Der öffentliche Verkehr ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.