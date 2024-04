Barista Cats: Neues Wiener Katzencafé sammelte im ersten Jahr 10.000 Euro für Tierschutzhaus

Natascha Bergmann (Gründerin und Geschäftsführerin von „Barista Cats“), Jonas von Einem (Sprecher und Fundraisingleiter von Tierschutz Austria) und Sabrina Scharner (Stallleiterin des Katzenhauses in Vösendorf)

Natascha Bergmann (Gründerin und Geschäftsführerin von „Barista Cats“), Jonas von Einem (Sprecher und Fundraisingleiter von Tierschutz Austria) und Sabrina Scharner (Stallleiterin des Katzenhauses in Vösendorf) ©Tierschutz Austria

Natascha Bergmann (Gründerin und Geschäftsführerin von „Barista Cats“), Jonas von Einem (Sprecher und Fundraisingleiter von Tierschutz Austria) und Sabrina Scharner (Stallleiterin des Katzenhauses in Vösendorf) ©Tierschutz Austria

Seit rund einem Jahr gibt es Wiens erstes soziales Katzencafé, das "Barista Cats" in Wien-Neubau. Hier wird mit jeder Getränkekonsumation Geld für das Tierschutzhaus in Vösendorf gesammelt. Gemeinsam mit der aufgestellten Spendenbox kamen so schon im ersten Geschäftsjahr 2023 knapp 10.000 Euro zusammen, die nun übergeben wurden.

5.592 Euro an Spenden wurden zwischen Mai und Dezember 2023 alleine aus der Konsumation von Getränken gesammelt. Im "Barista Cats" können die Gäste in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre ihre Kaffee genießen und dabei mit einer der bis zu sechs Katzen spielen, schmusen oder ihnen einfach nur zusehen und entspannen. Die Katzen im Katzencafé kommen aus dem Tierschutzhaus Vösendorf. Neben dem Sammeln von Spenden wird hier auch für die Adoption von Katzen geworben.

Wiener Katzencafé "Barista Cats": Auch kulinarisch ein Gewinn

Kulinarisch darf man sich hier neben Kaffee und Mehlspeisen auch über eine kleine Karte mit regionalen und Bio-Produkten freuen.

Inhaberin des Cafés ist die 34-jährige Tierliebhaberin Natascha Bergmann, die sich mit dem sozialen Katzencafé einen Jugendtraum erfüllte. „Wir freuen uns, dass das Katencafé so schnell von den Menschen angenommen wurde. Natascha Bergmann hat einen wunderbaren Ort geschaffen, an dem man sich inmitten von süßen schnurrenden Katzen wie zu Hause fühlt und mit Familie und Freunden einfach den Moment genießen kann. Unsere Katzen vor Ort fühlen sich pudelwohl. Ein Gewinn für alle Seiten. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Natascha Bergmann für die tolle Zusammenarbeit“, so Tierschutz Austria Sprecher Jonas von Einem.