Die Barawitzkagasse in Wien-Döbling wird saniert.

Barawitzkagasse in Wien-Döbling wird saniert

Am Mittwoch, dem 30. Oktober 2019 beginnt die Stadt Wien mit Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Barawitzkagasse von Eduard-Pötzl-Gasse bis kurz vor Heiligenstädter Straße in Wien-Döbling.

In der Barawitzkagasse wird auf Höhe der Eduard-Pötzl-Gasse - während der Nachtarbeiten - ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung freigehalten, tagsüber stehen wieder alle Fahrstreifen zur Verfügung. Auf Höhe der Böhmmühlgasse wird einer der beiden Geradeausfahrstreifen freigehalten, im Stauraumbereich vor der Heiligenstädter Straße werden - wie gewohnt - alle drei Fahrstreifen freigehalten.