Bankschließfächer geleert: Eine Filiale bei Bank Austria betroffen

Die Bank Austria hat klargestellt, dass von dem Einbruch in Bankschließfächer nur eine einzige Filiale ihres Konzerns betroffen ist, nämlich wie berichtet eine Zweigstelle in Klosterneuburg. Die Safeanlagen in weiteren Filialen der Gruppe seien von den Einbrüchen verschont geblieben, versicherte der Bank-Sprecher am Dienstag auf APA-Anfrage.