Bankraub in Wien-Alsergrund lief schief: Polizei sucht Täter

Zwei Männer sollen am letzten Donnerstag in Wien-Alsergrund versucht haben, eine Bank auszurauben. Die mutmaßlichen Täter suchten jedoch ohne Beute das Weite.

Zwei bislang unbekannte Männer versuchten Donnerstagmittag, mit Mund-Nasen-Schutz maskiert und einer schwarzen Pistole bewaffnet eine Bankfiliale an der Nußdorfer Straße in Wien-Alsergrund auszurauben. Dabei wurde eine Bankangestellte mit der Schusswaffe bedroht und aufgefordert, den Weg zur Kassa zu zeigen. Da es in der Filiale jedoch keine Kassa gibt, flüchteten die beiden Tatverdächtigen ohne Beute.