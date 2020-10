Bank in Wien-Floridsdorf überfallen: 2.000 Euro für Hinweise zu Täter

Am 1. Oktober konnte ein Bankräuber in der Brünnerstraße in Wien-Floridsdorf unerkannt flüchten. Die Polizei fahndet nach dem Täter, für Hinweise wurde eine Belohnung von 2.000 Euro ausgelobt.

Für Hinweise zur Ausforschung eines Bankräubers, der am Donnerstag in Wien-Floridsdorf zwei Mitarbeiter eines Geldinstituts in der Brünnerstraße mit einer Pistole bedroht hatte, ist eine Belohnung von 2.000 Euro ausgelobt worden.

Die Fahndung inklusive Polizeihubschrauber-Einsatz nach dem Mann, der mit Haube und Mund-Nasen-Schutz maskiert gewesen war, verlief bisher erfolglos.

Der Räuber hatte am späten Vormittag laut Polizeisprecherin Barbara Gass "in akzentfreiem Deutsch Bargeld gefordert". Mit der Beute in einem schwarzen Plastiksackerl flüchtete er, vermutlich zunächst in die Wannemachergasse Richtung Baumergasse.

Der Mann wird als etwa 1,70 Meter groß und korpulent beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Lederjacke, darunter ein dunkles T-Shirt mit einem hellem Aufdruck im Brustbereich, eine schwarze Haube mit hellem Aufdruck, dunkle Sportschuhe sowie einen hellen, sehr großen Corona-Mundschutz, der das halbe Gesicht abdeckte.

Hinweise - auch anonym - werden von der Polizei unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegengenommen.