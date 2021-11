Bank Austria: Wirtschaftswachstum verliert an Tempo

Das österreichische Wirtschaftswachstum verliert wegen anhaltenden Lieferengpässen, hohen Corona-Infektionszahlen und auslaufenden Nachholeffekten an Tempo.

Im Oktober hatte sich die Konjunkturstimmung kurzfristig aufgehellt. In den kommenden Monaten werde sich der Aufschwung der Wirtschaft zwar voraussichtlich fortsetzen, doch das Erholungstempo werde spürbar nachlassen, so Chefökonom Stefan Bruckbauer in einer Aussendung zum neuesten UniCredit Bank Austria Konjunkturindikator am Montag.