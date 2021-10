Bali empfängt geimpfte Touristen - Österreich noch auf roter Liste

Ab sofort empfängt die indonesische Urlaubsinsel Balo wieder vollständig geimpft Touristen aus 19 Ländern - jedoch nicht aus Österreich.

"Nach der Anweisung des Präsidenten erlauben wir Besuchern aus 19 Ländern, wieder nach Bali und auf die Riau-Inseln zu reisen", hieß es laut dpa am Donnerstag in einer Mitteilung des Pandemie-Beauftragten der Regierung, Luhut Pandjaitan.

Zu den Staaten auf der Liste zählen unter anderem Indien, Japan, Neuseeland, Italien, Frankreich, Spanien, Schweden und Ungarn. Diese Staaten hätten nach Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Coronavirus unter Kontrolle, so Pandjaitan.

Der internationale Flughafen Ngurah Rai auf Bali wollte noch am Donnerstag wieder für internationale Flüge öffnen. Interessierte Urlauber müssen über Bali oder die beiden Flughäfen auf den Riau-Inseln in Batam und Bintan nach Indonesien einreisen. Neben einem Impfpass brauchen sie einen negativen PCR-Test und eine Hotelreservierung. Zunächst müssen alle Feriengäste zudem fünf Tage in Quarantäne in dem gebuchten Hotel.