Bali Brunch goes BILLA: Soul Food im Supermarkt

Vom Restaurant in den Billa - der in Wien bereits berühmte Bali-Brunch ist nun auch in Billa-Märkten österreichweit verfügbar. 16 Produkte gibt es zu kaufen.

Inspiriert von seiner Vorliebe für bunte Soul-Food-Kreationen und der Sehnsucht nach seiner Lieblingsinsel, begann Neo-Gastronom Hank Ge jedes Wochenende einen Brunch im Lokal Oio Pokè, Wien-Neubau, zu veranstalten. Dieser erfreute sich so großer Beliebtheit, dass er das Konzept Bali Brunch nun in den Supermarkt bringt. Unter dem Claim „Bali Brunch & BILLA – by Hank Ge“ sind ab sofort 16 Produkte in BILLA Märkten österreichweit verfügbar.

Buntes Superfood, das Spaß macht

Mit seinem Konzept traf er genau den Zeitgeist, und die Tickets waren schneller ausverkauft, als er neue Termine schaffen konnte. Auch die Handelskette BILLA wurde auf ihn aufmerksam, was schlussendlich in einer Partnerschaft mündete. So ist es für Foodies in ganz Österreich nun nicht mehr unbedingt notwendig, nach Bali zu fliegen, um die Sehnsucht nach Sonne, Strand und Meer zu stillen. Zumindest für den kulinarischen Abstecher in die Ferne reicht ein Ausflug zum nächstgelegenen BILLA Markt. Denn ab sofort sind 16 moderne Superfood-Kreationen in über 1.200 BILLA Märkten österreichweit verfügbar. Darunter finden sich kulinarische Highlights, die bisher hierzulande noch nicht im Handel verfügbar waren – etwa ein veganer Wrap mit Jackfruit, eine Rainbow Bowl, ein Mint Coconut Dressing, Auberginen-Hummus, Double Chocolate Porridge mit Kokos und ein schmackhaftes Bananenbrot. Im Laufe der kommenden Wochen sollen zehn weitere Produkte folgen.

Bali Vibes von Vorarlberg bis Wien

„Mit dem Bali Brunch haben wir einen Hauch von Inselparadies nach Wien gebracht. Umso mehr freut es mich, dass wir nun die Chance bekommen, Foodies quer durch Österreich von uns zu begeistern. Wir möchten alles bieten, das auf eine Geschmacksreise nach Bali schickt und arbeiten laufend an neuen Kreationen. Es gibt noch viel Luft nach oben“, freut sich Hank, der neben seiner Tätigkeit als Gastronom auch Marken wie Otto und Mercedes sein Gesicht leiht. Er tüftelt nämlich schon an neuen Konzepten, die in Kürze in Wien starten sollen ­– neben Bali steht dabei auch Italien auf seiner kulinarischen Reiseliste ganz oben.