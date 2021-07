Balearen meldeten Rekord an Corona-Neuinfektionen

Die Balearen (Mallorca, Menorca, Cabrera, Ibiza und Formentera) haben in den vergangenen 24 Stunden (Stand Donnerstag) so viele Neuinfektionen wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie verzeichnet.

Binnen 24 Stunden seien 795 Ansteckungen mit dem Coronavirus erfasst worden, teilten die Gesundheitsbehörden der spanischen Mittelmeerinseln am Donnerstag in Palma mit. Es waren 115 Fälle mehr als am Vortag. Die bisher höchste Zahl war zuvor am 19. Jänner mit 776 registriert worden.