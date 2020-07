Bahnsteige der U3-Station Ottakring werden über den Sommer saniert

Die Wiener Linien kündigen für die Sommerferien Bahnsteigsanierungen in der U3-Endstation Ottakring an. Die gute Nachricht: Die U3 fährt trotz der Bauarbeiten ungehindert.

Bahnsteigsanierungen bei U3 Ottakring: U-Bahn fährt eingleisig

Bahnsteige in der Station werden modernisiert

Pendelzug zwischen Ottakring und Hütteldorfer Straße

Die Arbeiten am Bahnsteig 3 haben bereits am 3. Juli begonnen, am 10. Juli folgt der Startschuss am Bahnsteig 1. Damit die Fahrgäste trotzdem auf der gesamten Strecke mit der U3 unterwegs sein können, wird für sieben Wochen zwischen Ottakring und Hütteldorfer Straße ein Pendelzug eingerichtet. In der Station Hütteldorfer Straße können Fahrgäste aus beiden Fahrtrichtungen kommend am Mittelbahnsteig einfach und barrierefrei umsteigen.