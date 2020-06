Bahnhof Wien-Meidling: Frau vor Bim gefallen und gestorben

Die 29-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle beim Bahnhof Meidling.

Die 29-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle beim Bahnhof Meidling. ©APA/HERBERT P. OCZERET (SYMBOLBILD)

Die 29-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle beim Bahnhof Meidling. ©APA/HERBERT P. OCZERET (SYMBOLBILD)

Am Mittwoch stürzte eine 29-jährige Frau am Bahnhof Wien-Meidling vor eine einfahrende Straßenbahn-Garnitur der Linie 62, wurde erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle.

Wie der Sprecher der Wiener Linien, Daniel Amann, sagte, habe der Fahrer keine Chance gehabt. Das Unfallopfer erlag trotz der Bemühungen der Berufsrettung ihren Verletzungen.

Die Tramway in Fahrtrichtung Lainz war gegen 11.00 Uhr in die Station eingefahren. Kurz vor dem Halt stürzte die 29-Jährige vor die Straßenbahn und wurde erfasst. Der Fahrer erlitt einen schweren Schock, die Rettung war nach eigenen Angaben mit mehreren Teams im Einsatz.