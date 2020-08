Bahnhof Wien-Meidling: Baustart für zwei neue Aufzüge

Die neuen Aufzüge am Bahnhof Meidling ermöglichen kürzere und direkte barrierefreie Wege an die Oberfläche sowie zu ÖBB und Lokalbahnen

Die neuen Aufzüge am Bahnhof Meidling ermöglichen kürzere und direkte barrierefreie Wege an die Oberfläche sowie zu ÖBB und Lokalbahnen ©Moßburger Architekturbüro

Gute Nachrichten für alle, die auf Lift und Co. angewiesen sind: Die Wiener Linien errichten zwei neue Aufzüge in der U6-Station Bahnhof Meidling. Die beiden neuen Lift-Anlagen sorgen für direkte Verbindungen zum Schedifkaplatz sowie in die Passage zum Bahnhof der ÖBB.

Die beiden neuen Lift-Anlagen sorgen für direkte Verbindungen zum Schedifkaplatz sowie in die Passage zum Bahnhof der ÖBB. Die Bauarbeiten finden im laufenden Betrieb statt, die U-Bahn-Station ist also während der gesamten Bauzeit uneingeschränkt geöffnet.

Alles neu bei den Aufzügen am Bahnhof Meidling

Der U6-Bahnsteig erhält zusätzlich zu den zwei bestehenden einen dritten Aufzug, der Fahrgäste von der U-Bahn-Station in die Passage zum ÖBB-Bahnhof befördert. Weiters modernisieren die Wiener Linien den bestehenden Lift zum Schedifkaplatz, der künftig ohne Zwischenstopp zur Oberfläche fahren wird. Direkt daneben entsteht ein neuer Aufzug, der Fahrgäste vom Schedifkaplatz in die Bahnhofspassage bringt. Die Wiener Linien investieren insgesamt rund 4 Millionen Euro.

"Der Bahnhof Meidling ist ein wichtiger Verkehrsknoten. Wir bauen die barrierefreien Zugänge aus und verbessern die Verbindungen zwischen unseren Öffis an der Oberfläche, der U-Bahn, der Lokalbahn und dem ÖBB-Bahnhof. So machen wir speziell für Pendlerinnen und Pendler die klimafreundlichen Öffis noch attraktiver", sagt Öffi-Stadträtin Ulli Sima.

Bauarbeiten im laufenden Betrieb: Barrierefreiheit bleibt bestehen