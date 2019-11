Wartehalle erneuert: Neue Aufzüge am Bahnhof Wien-Meidling

Am Bahnhof Wien-Meidling wird nicht nur die Wartehalle erneuert - in der U6-Station werden demnächst zwei neue Aufzüge eingebaut. Der Baustart ist im Sommer 2020.

Die Wiener Linien verbessern den barrierefreien Zugang zum Bahnhof Meidling. Ab Sommer 2020 errichten sie zwei neue Aufzüge in der U6-Station und sorgen so für schnellere und direkte Verbindungen zwischen dem Bahnsteig, der Passage zum ÖBB-Bahnhof und der Haltestelle der Wiener Lokalbahnen am Schedifkaplatz sowie den Buslinien 7A und 62A.