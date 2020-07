Bahnhof Wien-Floridsdorf: Polizeiauto mit Steinen beworfen und demoliert

Die FPÖ Floridsdorf sorgt aktuell mit einem Video auf ihrer Facebook-Seite für Aufregung. Darin ist ein Mann zu sehen, der einen Streifenwagen mit Steinen bewirft und beschädigt.

Das Video, das die FPÖ Floridsdorf am Montag auf ihrer Facebook-Seite teilte, zeigt zunächst eine Alltagsszene im Bereich des Franz-Jonas-Platzes beim Bahnhof Floridsdorf im 21. Wiener Gemeindebezirk.

Steine auf Streifenwagen geworfen

Während bei hellem Tageslicht Passanten unterhalb der dort befindlichen S-Bahn-Station unterwegs sind, sieht man einen unbekannten Mann mit einem Koffer in der Hand, der Steine vom Boden aufhebt und auf ein dort geparktes Polizeiauto wirft. Zwei Steine werden geworfen, bis eine Scheibe des Streifenwagens bricht. Eingeblendet wird dazu der Text "Wer noch nie ein Polizeiauto zerstört hat, möge den ersten Stein werfen". Wer hinter dem Video steckt, bleibt unklar.

Bahnhof Floridsdorf: Bezirks-FPÖ beanstandet abgelehnte Anträge

"Vor solchen Entwicklungen am Franz-Jonas-Platz hat die FPÖ-Floridsdorf steht’s [sic] gewarnt," heißt es dazu in nicht gerade einwandfreiem Deutsch seitens der Partei. "Diesbezügliche" Anträge seien von SPÖ und Grünen jedoch "leider immer abgelehnt" worden, heißt es weiters in Hinblick auf den vielfach als sozialen Brennpunkt wahrgenommenen Bahnhof Floridsdorf.