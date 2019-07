Frage des Tages: Sind Sie für ein Alkoholverbot rund um den Bahnhof Floridsdorf?

Nach dem Alkoholverbot am Wiener Praterstern wurde auch der Bahnhof Floridsdorf unter die Lupe genommen. Trotz Beschwerden wird es hier allerdings kein Verbot geben. Was meinen Sie dazu?

Das Bezirksparlament hat sich eigentlich für die Einführung eines Alkoholverbots am Franz Jonas Platz, direkt vor dem Bahnhof Wien-Floridsdorf, ausgesprochen. Ein solches wird allerdings nicht kommen.

Die Situation, die Zielgruppe und die Problemstellung seien "so ganz anders" als am Praterstern, argumentierte Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) dies. Daher haben man sich - in Absprache mit dem Bezirk - dagegen entschieden, denn: "Es bringt uns dort auch nicht weiter."