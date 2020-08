Badeunfall in Wien: Mann im Krankenhaus gestorben

Samstagnachmittag kam es zu einem Badeunfall in der Neuen Donau. Ein 31-Jähriger wurde nach einiger Zeit erst geborgen, noch am Wochenende ist er im Krankenhaus gestorben. https://www.vienna.at/badeunfall-auf-wiener-donauinsel-mann-mehrere-minuten-unter-wasser/6695096

Ein 31-Jähriger, der am Samstagnachmittag bei einem Badeunfall erst nach einiger Zeit aus der Neuen Donau in Wien geborgen wurde, ist noch am Wochenende im Krankenhaus gestorben. Eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbunds (ehemals Krankenanstaltenverbund) bestätigte am Montag dementsprechende Medienberichte.