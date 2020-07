Badeunfall in der Alten Donau: Frau mit Hubschrauber ins Spital geflogen

Eine Frau musste am Freitagnachmittag nach einem Badeunfall in der Alten Donau in Wien-Donaustadt künstlich beatmet werden. Sie wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Die Frau wurde mit dem Wiener Rettungshubschrauber "Christophorus 9" in ein Krankenhaus geflogen, bestätigte Corina Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung, Onlineberichte der Tageszeitungen "Heute" und "Österreich".

Die etwa 50 Jahre alte Frau war demnach beim Schwimmen in der Alten Donau auffällig geworden. "Ersthelfer haben gut reagiert und sie an Land gebracht", sagte Had. Die Berufsrettung stand mit drei Teams - inklusive Notarzthubschrauber - im Einsatz. Da die Frau nicht mehr selbstständig atmen konnte, wurde sie an Ort und Stelle intubiert und nach der notfallmedizinischen Versorgung ins Spital eingeliefert.