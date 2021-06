"Baden im Land um Wien": Taschenführer mit Geheimtipps für Ausflügler

Die StadtSpionin ist vielen Wienerinnen und Wienern ein Begriff, wenn es um das Erkunden der Bundeshauptstadt geht. In ihrem neuen Buch hat sie sich Ausflugsmöglichkeiten für Badelustige angesehen - VIENNA.at stellt es vor.

Der lang ersehnte Sommer ist endlich da - doch so manches städtische Freibad ist allzu rasch überfüllt oder für Groß und Klein bereits langweilig geworden.

Wenn Badengehen in Wien nicht mehr reizt: Neue Ausflugsziele entdecken

Wer keine Lust auf Schlangestehen vor allzu altbekannten Freibädern innerhalb Wiens hat, den zieht es in den kommenden Wochen und Monaten hinaus ins Umland, wo so manches weniger überlaufene Kleinod in Sachen Badengehen seiner Entdeckung harrt. Einen tollen Überblick, welche Ziele sich hierbei so alle anbieten, gibt die "StadtSpionin" Sabine Maier in ihrem neuen Buch "Baden im Land um Wien. Ein Taschenführer für Sommerfrischler & Badenixen".

Maier weiß: "Das Land um Wien ist unglaublich reich an schönen Badeplätzen" und hat den Osten des Landes schwimmend erkundet, um "über 50 Ziele für den perfekten Badetag" in ihrem neuen Buch zu präsentieren.

Geheimtipps zum Baden und Schwimmen vor den Toren Wiens



Das kleinformatige Büchlein passt in jede Badetasche und hat so einiges an entdeckenswerten Destinationen zu bieten. Wo es in Niederösterreich und dem Burgenland historische Flussbäder, Thermalquellen, Badeseen und moderne Schwimmbäder zu erkunden gibt, von deren Existenz man noch nichts ahnte, wird in dem handlichen kleinen Guide auf etwas mehr als 120 Seiten verraten.

Warum in die Ferne schweifen ...

Wussten Sie beispielsweise, dass in der Wachau Sandstrände "wie auf Bali" versteckt sein sollen? Oder es in den Donau-Auen "Urwaldfeeling ohne Flugkilometer" zu erleben gibt? Und wenn sich heuer schon kein Urlaub am echten Meer ausgeht: Dass man im Thermalbad in Bad Vöslau in reinem Mineralwasser schwimmt?

Die StadtSpionin hat in ihrem Guide klar aufgegliedert, wo die schönsten Flussbäder nahe Wiens zu finden sind (etwa die historischen Flussbäder an Kamp und Ybbs), wo Teiche und Seen warten, die den Trip mit dem Auto wert sind, sie hat sich "Geheimtipps" ebenso angesehen wie "Nostalgisch Baden" (kennen Sie schon das letzte Privatbad der Habsburger?) sowie "Schwimmbäder mit Pool". Im Kapitel "Ganz nah bei Wien" zeigt sie zudem die besten Anlaufstellen für Badelustige auf, die keine Lust auf lange Anfahrten haben.

Spezial-Tipps und praktische Hinweise zum Baden im Land um Wien

In der Rubrik "Spezial-Tipps" versammelt Maier zusätzlich Hotels mit Bad, die besten Strandbuffets für Gourmets, alles zum Thema "Thermen und Schlechtwetterbaden" sowie Optionen für alle, die mit Vierbeinern das coole Nass erkunden wollen ("Hunde Baden"). Praktische Hinweise aller Art fehlen nicht - so sieht man etwa in "Baden im Land um Wien" auf einen Blick, für welche Bademöglichkeiten Eintritt zu bezahlen ist (und für wie viele auch nicht), wo es Toiletten und Liegen vor Ort gibt, und auch der wichtige Hinweis, ob jeweils ein Buffet geboten wird, bleibt nicht unerwähnt. Natürlich dürfen auch Infos zu den Anfahrtsrouten und jede Menge weiteres Insider-Wissen hier nicht fehlen.

Eins ist klar: Bei so viel Auswahl kann ein langer Sommer mit hoffentlich vielen schönen Badetagen kommen - man wird dank dieses Guides nie um ein Ausflugsziel für die ganze Familie verlegen sein. VIENNA.at wünscht viel Spaß beim Baden im Land um Wien!

Die StadtSpionin: Baden im Land um Wien. Ein Taschenführer für Sommerfrischler & Badenixen. Wundergarten Verlag, 128 Seiten, durchgehend bebildert, Euro 16,95,ISBN 978-3-903070-13-4