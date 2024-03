Badelt-Kritik an ÖVP in Sachen Staatsbürgerschaft

Christoph Badelt, der Leiter des Fiskalrates, äußert Kritik an der restriktiven Haltung der ÖVP bezüglich der Staatsbürgerschaftsvergabe.

Badelt für Erleichterungen bei Doppelstaatsbürgerschaft

"Wenn man verhindern will, dass - ich sage es jetzt einmal sehr direkt - Türken oder frühere Flüchtlinge bei uns eine Staatsbürgerschaft bekommen, dann ist das eine politische Frage", meinte Badelt. Aus seiner Sicht spricht aber nichts dagegen, Auslandsösterreichern die Doppelstaatsbürgerschaft zu ermöglichen: "Es geht ja nicht, um es sehr pamphletisch zu sagen, um irgendjemanden Ausgeflippten, der jetzt in Indien sich selbst verwirklichen will, sondern es geht in der Praxis um Leute, die meist aus beruflichen Gründen eine Karriere in einem anderen Land betreiben." Derzeit erlaubt Österreich Doppelstaatsbürgerschaften nur in Ausnahmefällen. Nimmt man eine andere Staatsbürgerschaft an, verliert man die österreichische automatisch.