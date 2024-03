Doppelstaatsbürgerschaft - Parlamentarische Bürgerinitiative gestartet

Mit einer parlamentarischen Bürgerinitiative will ein Bündnis von Auslandsösterreicherinnen und -österreichern Druck für eine Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes machen.

Es fordert "klare und umsetzbare Kriterien", damit im Ausland lebende Österreicher eine zweite Staatsbürgerschaft annehmen können, ohne ihre österreichische zu verlieren, hieß es am Dienstag in der Aussendung von "Doppelstaatsbürgerschaft in Österreich" und "Beibehaltung der Staatsbürgerschaft".

Doppelstaatsbürgerschaften nur in Ausnahmefällen

Derzeit sind Doppelstaatsbürgerschaften in Österreich nur in Ausnahmefällen erlaubt. Nimmt man eine andere Staatsbürgerschaft an, verliert man die österreichische automatisch. "Dies führt zum Verlust wertvoller Bürger, die unser Land weltweit repräsentieren", beklagte Martin Wallner, Co-Initiator der Kampagne www.doppelstaatsbuerger.at.

Eine Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft ist nur bei Vorliegen gewichtiger Gründe möglich, etwa einem besonders berücksichtigungswürdigen Grund im Privat- und Familienleben, dem Kindeswohl oder weil die Beibehaltung aus einem "besonders berücksichtigungswürdigen Grund im Interesse der Republik" liegt. Die Entscheidung trifft das zuständige Amt der Landesregierung.

Bündnis übt Kritik

In der Praxis sei die Chance auf Beibehaltung wegen überholter und restriktiver Kriterien, die seit drei Jahrzehnten nicht aktualisiert worden seien, allerdings minimal, kritisierte das Bündnis. "In einer globalisierten Welt, wo Auslandsaufenthalte für Studium, Beruf oder Familie zur Norm geworden sind, sollte die Beibehaltung der Staatsbürgerschaft keine Ausnahme sein", so Philipp Rader, Initiator von www.beibehaltung.at.

Die Gruppierung schlägt nun konkrete Kriterien vor, die eine faire Beurteilung ermöglichen sollen - darunter familiäre Bindungen in Österreich oder berufliche Nachteile ohne die Staatsbürgerschaft des Gastlandes. Ein klar definierter Kriterienkatalog sei längst fällig, betonte Co-Initiator Andreas Eisl. "Es darf nicht von Berühmtheit oder Beziehungen abhängen, ob man Österreicher bleiben darf."

Unterstützung von Auslandsösterreicher Weltbund

Die Sammlung der Unterschriften beginnt mit dem heutigen Dienstag. Unterstützung kommt dabei auch vom Auslandsösterreicher Weltbund, der sich als Interessenvertretung der laut Außenministerium mehr als 613.000 im Ausland lebenden Österreicherinnen und Österreicher versteht.