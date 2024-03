NR-Wahl: ÖVP mit Motto "Identität und Staatsbürgerschaft bewahren"

ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker hat am Montag unter dem Motto "Identität und Staatsbürgerschaft bewahren" die entsprechenden Punkte aus dem "Österreichplan" seiner Partei referiert.

Staatsbürgerschaft und Wahlrecht dürften erst am Ende eines Integrationsprozesses stehen. Wer in Österreich leben wolle, müsse sich in die Gesellschaft integrieren und anpassen, sagte er in einer Pressekonferenz.