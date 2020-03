Bad Boy - Trailer und Infos zum Film

Sport kann brutal sein, wie der neue Actionfilm des polnischen Regisseur Patryk Vega zeigt: In "Bad Boy" erzählt er die Geschichte zweier Brüder, die recht unterschiedliche Wege verfolgen.

Einer ist Polizist, der andere als Mafioso an brutalen Machenschaften im Fußball beteiligt. Zwischen ihnen steht die Anwältin Ola, was die brüderliche Beziehung nicht unbedingt einfacher macht. Mit sehr drastischen Bildern wird in "Bad Boy" der Profifußball als blutige Spielwiese eines Netzwerks aus Korruption, Verbrechen und Mord inszeniert.