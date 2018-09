Baby getötet: Wiener Gericht entscheidet über Einweisung der Mutter

Nachdem eine 37-Jährige im Jänner ihren acht Monate alten Sohn in einem Wiener Spital erstickt haben soll, wird heute entschieden, ob die Frau eingewiesen wird. Zum Tatzeitpunkt war sie laut Gutachten nicht zurechnungsfähig.

Am Wiener Landesgericht wird am heutigen Freitag über die Einweisung einer Frau entschieden, die Anfang Jänner ihr Baby in einem Spital getötet haben soll. Zum Tatzeitpunkt litt die 37-Jährige laut Gutachten unter einer akuten Belastungsreaktion sowie einer depressiv-psychotischen Episode im Rahmen einer schizoaffektiven Störung und sei damit nicht zurechnungsfähig gewesen.