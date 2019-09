Autoknackerin in Wien-Donaustadt auf frischer Tat ertappt

Ein Zeuge ertappte am Montag eine 40-Jährige in der Wiener Donaustadt, als sie versuchte ein Auto aufzubrechen. Wie es sich herausstellte, brach sich bereits zuvor ein Auto auf.

Bei dem Versuch ein Seitenfenster eines PKW auszuhebeln wurde eine 40-jährige Österreicherin am Montagabend in der Konstanzigasse in Wien-Donaustadt ertappt. Ein Zeuge konnte die mutmaßliche Täterin bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.