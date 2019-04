Autofahrer in Wien-Favoriten angeschossen: Prozess wegen Mordversuchs

Im August 2018 eskalierte ein Streit unter Pkw-Fahrern in Wien-Favoriten, es fielen Schüsse. Ein Mann muss sich deswegen wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten.

Weil zwei Autolenkern die Fahrweise des jeweils anderen nicht gepasst hat, ist im vergangenen Sommer in Wien-Favoriten ein Streit eskaliert. Einer der Männer griff schließlich zu einer Faustfeuerwaffe und gab mehrere Schüsse ab. Am Dienstag muss sich der Schütze – ein Mann mit serbischen Wurzeln – am Landesgericht wegen versuchten Mordes verantworten.