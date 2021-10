Autodiebe von Radar geblitzt: Fahndung in Wien

Bereits im Jänner wurde ein 39-jähriger Mann in Wien-Mariahilf Opfer eines Autodiebstahls. Die bislang unbekannten Täter wurden im Mai von einem Radar geblitzt, die Polizei fahndet nun nach den Personen.

Am 26. Jänner 2021 soll einem 39-jährigen Mann in der Millöckergasse in Wien-Mariahilf von mehreren unbekannten Tätern ein Schlüsselbund, auf welchem sich der Schlüssel zu seinem Pkw befand, gestohlen worden sein. In weiterer Folge wurde auch das Fahrzeug gestohlen.