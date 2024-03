Autobahnausfahrt in Wien-Favoriten wird zu großem Landschaftspark

Die Arbeiten für ein neues Freizeit-Highlight in Wien-Favoriten liegen gut im Zeitplan. Aus der "gesperrten Ausfahrt Simmering" wird ein 60.000 m2 großer Landschaftspark.

Aus der aus dem Verkehrsfunk wohl österreichweit bekannten "gesperrten Ausfahrt Simmering" gestaltet die Stadt Wien zurzeit einen 60.000 m2 großen Landschaftspark mit öffentlichen Grün- und Freiräumen, Sportangeboten, Wasserflächen sowie Fuß- und Radwegen. Rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien soll der neue Tangentenpark an der Ostbahn seine Pforten öffnen. "Statt einer betonierten, unbenutzten Autobahn-Abfahrt entsteht hier ein blühender Landschaftspark, ein großartiges Projekt und ein Paradebeispiel unserer "Raus aus dem Asphalt"-Strategie!", so Planungsstadträtin Ulli Sima im Rahmen der Klubklausur der Wiener SPÖ in Frauenkirchen, die sich bei allen bedankt, die zurzeit an einer zeitgerechten Fertigstellung des Tangentenparks arbeiten.