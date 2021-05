Auto fing nach Unfall in NÖ Feuer: Ersthelfer befreite Lenker

Ein Mann ist im Bezirk Scheibbs (NÖ) einem Unfallopfer zu Hilfe gekommen: Er half dem Verunglückten aus dem Auto – und auch die Anrainer blieben nicht untätig.

Ein 35-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag in Randegg (Bezirk Scheibbs) mit seinem Pkw infolge eines Überholmanövers von der L 92 abgekommen und in ein Hindernis aus Beton gekracht. Der Einheimische dürfte laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Per Notarzthubschrauber wurde der Schwerverletzte in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.