Austria gegen Ried endet unentschieden: Stimmen zum Spiel

Am Dienstag trafen Austria Wien und der SV Ried aufeinander. Das Spiel endete mit 2:2. Hier die Stimmen zum Spiel.

Austria gegen Ried: Stimmen zum Spiel

Peter Stöger (Austria-Trainer): "Wenn ein Spiel so läuft und wir den Ausgleich so spät machen, sind wir nicht unglücklich. Wenn ich aber das Spiel anschaue, welche Überlegenheit wir hatten, Ballbesitz und Standardsituationen, ist der Punkt für uns nicht genug vom Gefühl her. Aber wir haben es dem Gegner für sein Offensivspiel zu einfach gemacht, zu Tormöglichkeiten zu kommen. Das Ergebnis ist eigentlich enttäuschend, aber es ist glücklich, wenn man das Tor am Ende macht."